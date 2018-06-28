Армия США получит новую ракету класса "воздух-земля"

Армия США вскоре получит на вооружение новейшую ракету класса "воздух-земля" Joint Air-to-Ground Missile (JAGM) от компании Lockheed Martin, пишет портал Defense News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Новая ракета придет на замену уже устаревшим ракетам того же класса AGM-114 "Хеллфаер". JAGM уже успешно прошла длившиеся более двух лет испытания, в ходе которых ее протестировали на всех платформах, включая вертолеты, самолеты, а также беспилотники.

Новая ракета имеет обновленную систему самонаведения, в которую встроен полуактивный лазер с миллиметровыми радиолокационными датчиками, что позволяет JAGM успешно противостоять стационарным и движущимся наземным и морским объектам в любых погодных условиях и в любое время суток.

Как сообщили в компании Lockheed Martin, новая ракета уже поступила в мелкосерийное производство. Согласно контракту, компания поставит вооруженным силам США 2631 ракет JAGM, поставка первой партии запланирована на начало 2019 года.