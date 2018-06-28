Воздушный шар оставил без света 33 тысячи жителей Якутска
28 июня 2018 09:00 210
Гелиевый шар, запущенный выпускниками, запутался в проводах и привел к технологическому нарушению на магистральной линии, сообщается на сайте "Якутскэнерго", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"По сообщению диспетчера оперативно-диспетчерской службы в 22.57 [16.57 мск] на линии сработала автоматическая защита оборудования. Причиной аварийного ограничения электроснабжения послужил гелиевый шарик с фольгированными лентами, зацепившийся за провода", - говорится в сообщении на сайте.
Отмечается, что из-за воздушного шара без света остались 33,6 тыс. жителей Якутска. Также сообщается, что специалисты осуществили переключение работы оборудования и смогли восстановить электроснабжение за 12 минут.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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