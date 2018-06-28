К сведению отправляющихся в Стамбул
28 июня 2018 08:48 593
В аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле временно отменены все рейсы, пишут в четверг турецкие СМИ.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend
По данным СМИ, полеты были приостановлены в 02:00 по местному времени.
Сообщается, что причиной отмены рейсов является сильный ливень, а также густой туман.
Также сообщается, что полеты будут восстановлены сегодня.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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