К сведению отправляющихся в Стамбул

В аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле временно отменены все рейсы, пишут в четверг турецкие СМИ.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

По данным СМИ, полеты были приостановлены в 02:00 по местному времени.

Сообщается, что причиной отмены рейсов является сильный ливень, а также густой туман.

Также сообщается, что полеты будут восстановлены сегодня.