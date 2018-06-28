Армия США получит новую ракету класса "воздух-земля"

Армия США вскоре получит на вооружение новейшую ракету класса "воздух-земля" Joint Air-to-Ground Missile (JAGM) от компании Lockheed Martin. Об этом пишет портал Defense News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Новая ракета придет на замену уже устаревшим ракетам того же класса AGM-114 "Хеллфаер". JAGM уже успешно прошла длившиеся более двух лет испытания, в ходе которых ее протестировали на всех платформах, включая вертолеты, самолеты, а также беспилотники. Новая ракета имеет обновленную систему самонаведения, в которую встроен полуактивный лазер с миллиметровыми радиолокационными датчиками, что позволяет JAGM успешно противостоять стационарным и движущимся наземным и морским объектам в любых погодных условиях и в любое время суток. Как сообщили в компании Lockheed Martin, новая ракета уже поступила в мелкосерийное производство. Согласно контракту, компания поставит вооруженным силам США 2631 ракет JAGM, поставка первой партии запланирована на начало 2019 года.

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