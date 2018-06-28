Президент Ирана пообещал поставить США "на колени"

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал поставить США "на колени". Его выступление было показано на государственном телевидении, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Никоим образом мы не будем капитулировать перед США и сохраним историческое национальное величие, а сами в этой волевой борьбе поставим США на колени, - заявил он. - Мы должны показать миру, что мы переживем проблемы и трудности, не променяв величие, свободу, независимость, демократию, республиканский строй, религию и культуру", - заявил президент.

В начале мая Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном. Он пообещал ввести самый высокий уровень санкций в отношении Исламской Республики. Ограничительные меры коснутся энергетического, нефтехимического и финансового сектора страны. Американский президент пригрозил, что страны, которые продолжат сотрудничество с Ираном в обход американских санкций, столкнутся с "тяжелыми последствиями".

5 июня Тегеран уведомил Международное агентство по атомной энергии о том, что Иран начинает процесс наращивания мощностей по обогащению урана. По словам верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, страна не может одновременно "находиться под санкциями, отказаться от своей ядерной программы и соблюдать ограничения", наложенные соглашением с шестеркой международных посредников.

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