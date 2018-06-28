Женщина нашла в купленных детских брюках записку "Помогите, я в рабстве" - ВИДЕО

28 июня 2018 09:30

В Казахстане женщина нашла в купленных ею детских брюках записку с текстом: "Помогите, я в рабстве". Об этом сообщает ИА NewTimes.kz.

Инцидент произошел в Жамбылской области. По словам женщины, страшные надписи были на резинке, которую они вытащили из брюк, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Помогите, я в рабстве, район Лебединовка", - зачитала она текст, снимая послание на видео
в Аламудунском районе Чуйской области Кыргызстана.

В Сети предположили, что речь идет о селе Лебединовка Чуйской области. В областном ГУВД изучают видеоролик.

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Женщина нашла в купленных детских брюках записку

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