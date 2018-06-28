В Сети гадают, что за таинственный объект нашли на пляже в США - ВИДЕО

На пляже Северной Каролины местные жители обнаружили загадочную металлическую конструкцию, выброшенную сильными штормами на песчаный берег, пишет The Charlotte Observer.

Некоторые предположили, что это куски затонувшего морского судна или обломки корабля космических пришельцев, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Другие уверены, что это устройство было установлено русскими спецслужбами для того, чтобы шпионить за людьми.

Неопознанный объект сделан из металла, имеет круглую форму и на нем установлена лампа, работающая на солнечной батарее.

Устройство появилось на пляже около шести месяцев назад, в дальнейшем его планируют убрать с берега, а пока местные жители пытаются разгадать тайну, окружающую неопознанный объект.

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