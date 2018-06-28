Иран предложил провести встречу "пятерки" на уровне глав МИД

Иран предложил провести встречу "пятерки" (РФ, Британия, Франция, Китай и ФРГ) на уровне министров иностранных дел, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Иранская сторона поставила вопрос о проведении совместной комиссии на уровне министров иностранных дел", - сказал Рябков журналистам.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook