Иран предложил провести встречу "пятерки" на уровне глав МИД

28 июня 2018 11:50

Иран предложил провести встречу "пятерки" (РФ, Британия, Франция, Китай и ФРГ) на уровне министров иностранных дел, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Иранская сторона поставила вопрос о проведении совместной комиссии на уровне министров иностранных дел", - сказал Рябков журналистам.

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