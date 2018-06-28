Иран предложил провести встречу "пятерки" на уровне глав МИД
28 июня 2018 11:50 223
Иран предложил провести встречу "пятерки" (РФ, Британия, Франция, Китай и ФРГ) на уровне министров иностранных дел, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Иранская сторона поставила вопрос о проведении совместной комиссии на уровне министров иностранных дел", - сказал Рябков журналистам.
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