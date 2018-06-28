Меркель выступила за единство ЕС и против нелегальной миграции

Утверждение, что в Европе нет единого представления о решении миграционного кризиса, неверно, в ЕС все едины в желании сократить нелегальную миграцию, заявила, выступая в бундестаге, канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Многие говорят о том, что общеевропейского решения (миграционной проблемы) не будет, мы уже три года его ждем. Хочу взять это утверждение в качестве аргумента, чтобы заявить, что это неверно. Все в Европе едины. Речь идет о том, чтобы сократить нелегальную миграцию и бороться с нелегальными перевозчиками", - сказала Меркель.

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