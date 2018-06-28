Берлин считает введенные США пошлины противозаконными
28 июня 2018 12:36 171
В Берлине считают введенные США пошлины противозаконными, но хотят продолжать переговоры с Вашингтоном, чтобы предотвратить введение новых ограничений и шагов в направлении торговой войны, заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мы считаем таможенные пошлины, введенные Соединенными Штатами, противозаконными, но мы хотим продолжать переговоры с США. Каким образом мы вступим в эти переговоры - это мы должны обсудить, но нужно предотвратить введение дальнейших пошлин и, таким образом, осуществление дальнейших шагов в направлении торговой войны", - сказала Меркель, выступая в бундестаге.
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