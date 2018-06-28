В Германии прогремел взрыв в жилом доме, есть погибшие

28 июня 2018 13:02

Три человека погибли в результате взрыва в жилом доме в немецком городе Бремен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Bild, передает Day.Az.

Как пишет издание, инцидент произошел в четверг утром. В результате взрыва погибли три человека, в том числе семилетний ребенок.

Причина взрыва на данный момент не установлена. Полиция эвакуировала все дома в радиусе ста метров.

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