Взрыв прогремел на фрегате после неудачного пуска ракеты - ВИДЕО

Несчастный случай произошел во время учений в водах Норвегии. Немецкий фрегат SACHSEN SM2 выпустил ракету, однако она взорвалась рядом с судном и нанесла ему серьезные повреждения. Инцидент произошел 21 июня, сообщает пресс-служба ВМС ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В результате ЧП пострадали два моряка.

Видео взрыва было опубликовано в Сети.

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