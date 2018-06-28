Самолет потерпел катастрофу в Мумбаи, есть погибшие - ВИДЕО

28 июня 2018 13:47

Легкий турбовинтовой пассажирский самолет разбился сегодня вблизи мегаполиса Мумбаи в Индии. Как передает канал NDTV, Beechcraft King Air C90 принадлежит правительству индийского штата Уттар-Прадеш. Воздушное судно выполняло чартерный рейс, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По имеющейся информации, жертвами авиакатастрофы стали пять человек. В настоящее время неизвестно, сколько человек было на борту самолета в момент трагедии и кто они.

Известно, что самолет такого типа может вместить шесть пассажиров.

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Легкий самолет потерпел катастрофу в Мумбаи, есть погибшие

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