КНДР и Южная Корея договорились о модернизации автомобильных дорог

КНДР и Южная Корея договорились о модернизации северокорейских автомобильных дорог между городами Кэсон и Пхеньян, а также портом Вонсан и уездом Косон на восточном побережье, говорится в совместном сообщении по итогам переговоров представителей двух сторон в демилитаризованной зоне, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Они проходили в пограничном пункте Пханмунджом, на северной стороне в здании "Тхонильгак" ("Павильон объединения").

Для осуществления этого проекта в начале августа будут сформированы совместные группы для оценки ситуации на местах.

Ранее Сеул и Пхеньян также договорились о модернизации железных дорог с тем, чтобы отправлять грузы в Европу через территорию КНДР и Транссиб. Пока в отношении КНДР действуют международные и односторонние санкции, дело ограничивается только совместными оценками проектов.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook