Пожилой волгоградец затмил славу "танцующего миллионера" - ВИДЕО

Танцующий футбольный болельщик из Волгограда обрадовал российских интернет-пользователей, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В соцсети набирает популярность видео с фестиваля болельщиков в Волгограде, на котором благообразный мужчина старшего возраста лихо танцует под модную электронную музыку.

Видео сняла одна из жительниц Волгограда вечером в центре города. Пожилой мужчина в белых шортах, рубашке и кедах зажигательно двигается в такт электронной музыке.

Его поддерживают аплодисментами прохожие, у многих из которых в руках флаги различных сборных по футболу.

"Это вам даже не Аргентина!..... Это..... Ротор!!!", - озаглавила видео автор.

Многие в комментариях указывают, что модный волгоградец затмил своим танцем знаменитого итальянского "танцующего миллионера" Джанлука Вакки.

Напомним, сегодня на "Волгоград-Арене" в 17.00 состоится матч между сборными Японии и Польши.

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