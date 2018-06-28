Йоахим Лев: Мы недостойны финала, недостойны даже выхода в плей-офф - ВИДЕО

Чемпионат мира по футболу в России уже изменил все, к чему привыкли болельщики за долгие десятилетия: групповые этапы, предсказать итог которых просто никто не в состоянии, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Мексика и Бразилия ликуют, и здесь, кажется, еще можно проследить хоть какую-то закономерность. А вот действующий чемпион - Германия - буквально утопает в слезах, оплакивая национальную команду.



"Мы недостойны финала, недостойны даже выхода в плей-офф" - с такими словами главный тренер немцев Йоахим Лев, выступил на своей последней пресс-конференции, прежде чем отправиться в гостиницу паковать чемоданы.

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