Видео с самой горячей ведущей прогноза погоды в крошечном бикини взорвало Сеть - ВИДЕО

В Сети набирает просмотры горячее видео с самой сексуальной ведущей прогноза погоды - аргентинкой Соло Перес. Девушка лежит на пляже и позирует в крошечном красном бикини, который едва прикрывает интимные места красотки, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Кстати, 24-летняя телеведущая застраховала свои ягодицы на 72 тысячи фунтов стерлингов.

Ее поклонники в соцсетях признаются, что иногда даже опаздывают на работу из-за того, что смотрят выпуск прогноза погоды с сексуальной Перес.

В Instagram за ней следят около 3 млн подписчиков. На каждом снимке девушка демонстрирует свои аппетитные формы, судя по всему, она решила их застраховать, чтобы избежать рисков.

Соло признается, что много времени проводит в спортзале. Поддерживать форму ей помогают занятия фитнесом и тяжелой атлетикой.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

