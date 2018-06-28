Пассажирский самолет упал на жилой квартал Мумбаи

28 июня 2018 15:46

На окраине индийского Мумбаи при заходе на посадку упал легкий турбовинтовой пассажирский самолет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Машина, принадлежавшая одной из мумбайских компаний, выполняла чартерный рейс.

Самолет упал на строящееся здание. Сообщается о пяти погибших, среди жертв - пилот самолета. Сколько пассажиров находилось на борту, пока не известно.

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