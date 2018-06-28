Fox News назвал место встречи Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся в Хельсинки, сообщает телеканал Fox News.

"Мы только что узнали, что Хельсинки, Финляндия, станет местом, где пройдет встреча Трампа и Путина", - говорится в сообщении, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

О том, что саммит может пройти в столице Финляндии, ранее упоминал сам Трамп. Он также отметил, что переговоры пройдут после саммита НАТО 11-12 июля.

Также ранее стало известно, что Дональд Трамп и Владимир Путин по итогам встречи проведут пресс-конференцию, где ответят на вопросы журналистов.