Сын бросил пожилую мать под колёса трактора, чтобы отвоевать участок земли - ВИДЕО

В Индии двое мужчин не могли никак определить, кому принадлежит участок земли. Для разрешения этого спора они обратились в суд, который определил территорию только одному из них. Второму такой расклад не понравился, и он сошёл с ума, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Очевидцы сняли конфликт на видео: хозяин земли едет на тракторе, а его соперник тащит свою пожилую мать и бросает её под колёса. Хрупкая женщина не могла справиться со своим взрослым отпрыском, а её крики никого не волновали.

Позже очевидцы всё-таки позвонили в полицию и изувера-наследника забрали в участок - ему вменяют жестокое обращение с пожилой матерью.

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