В Канаде отца 149 детей накажут за брак с 24 женщинами

Верховный суд провинции Британская Колумбия в Канаде вынес приговор за многоженство Уинстону Блэкмору, состоявшему в браке с 24 женщинами. Об этом сообщает издание The Globe and Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Другой обвиняемый, Джеймс Олер, был также признан виновным - он состоял в браке с пятью женщинами. Согласно приговору суда, Блэкмор должен провести под домашним арестом шесть месяцев, а Олер - три. Помимо этого обоих мужчин приговорили к общественным работам сроком 150 и 75 часов соответственно.

В первый раз Блэкмор вступил в брак в 1975 году. Четырем из жен 61-летнего канадца на момент замужества было 15 лет. Многоженец стал отцом 149 детей. Блэкмор и Олер также стали первыми гражданами Канады, осужденными за полигамию более чем за сто лет, отмечает The Globe and Mail.

Оба многоженца принадлежали к раскольнической мормонской Фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Хотя эта организация отказалась от многоженства в конце XIX века, мормоны-фундаменталисты по-прежнему придерживаются этой практики.

Канадские власти долгое время не могли привлечь Блэкмора к ответственности, так как это противоречило бы праву на свободу вероисповедания. В 2011 году в судебном порядке было решено, что последствия полигамии дают достаточно оснований для того, чтобы ограничить религиозные свободы, и в 2014 году Блэкмору и Олеру предъявили соответствующее обвинение.

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