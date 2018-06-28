Госсекретарь США посетит КНДР - ВИДЕО

Госсекретарь США Майкл Помпео посетит КНДР на следующей неделе. Об этом сообщила в четверг со ссылкой на источники газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным ее источников, глава Госдепартамента намерен обсудить с руководством КНДР дальнейшие шаги по денуклеаризации Корейского полуострова, принципиальная договоренность о которой была достигнута на встрече американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына 12 июня.

Как сообщили Financial Times источники в американской администрации, Помпео отменил намеченную на 6 июля встречу с министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж, чтобы вылететь в Пхеньян. "Господин Помпео был вынужден отменить встречу из-за важной поездки, связанной с Северной Кореей", - заявил газете американский официальный источник. Официально о визите будет объявлено позднее.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын 12 июня провели встречу в Сингапуре, на которой подписали совместный документ. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

Госсекретарь США Майкл Помпео накануне саммита дважды, в апреле и мае, посещал КНДР и встречался с лидером этой страны Ким Чен Ыном.

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