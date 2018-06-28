В Греции спасли россиянку, которую унесло в море на 14 часов
28 июня 2018 19:25 157
Власти города Ретимнон (остров Крит, Греция) сообщили в четверг о спасении 55-летней россиянки, которое унесло сильным течением в море. Как отмечает газета "Катимерини", она пробыла в море порядка 14 часов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По сведениям издания, женщина плавала на надувном матрасе в тот момент, когда течение и стало уносить ее от берега. Муж и дочь заподозрили неладное после того, как она не вернулась в отель.
После этого были организованы поиски, туристку обнаружила с воздуха береговая охрана. Россиянка была доставлена в городскую больницу, информация о ее состоянии не приводится.
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