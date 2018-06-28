В США готовятся к «подземной войне»

Пентагон тратит $500 млн на подготовку американских военных к "подземной войне", так как военное руководство переоценивает вероятное поле битвы в будущем. Об этом пишет британская газета The Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В материале говорится, что к такому решению военное руководство подтолкнула угроза конфронтации с Россией или КНДР. Именно поэтому в США считают необходимым пересмотреть снаряжение военных и потребности в обучении для специализированной войны.

Они пришли к выводу, что для эффективной работы в подземных коридорах и туннелях солдаты должны будут работать в полной темноте и условиях, при которых стандартное оборудование связи не работает, при плохом качестве воздуха и отсутствии защиты от огня противника.

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