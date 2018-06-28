ВВС Германии признали неспособность воевать

Парк немецких боевых самолетов находится в плачевном состоянии. Об этом на мероприятии, прошедшем в Берлине 27 июня с участием 200 военных, промышленников и законодателей, заявил начальник штаба ВВС ФРГ (люфтваффе бундесвера) генерал-лейтенант Инго Герхартц. Его цитирует Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, инспекция состояния многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon заняла 14 месяцев вместо полугода, что неприемлемо. "Самолеты не используют из-за того, что не хватает запчастей, или даже многие из них уже сняты с производства", - заявил генерал-лейтенант.

Герхарц призвал законодателей, присутствовавших на мероприятии, поддержать более устойчивый план расходов военного ведомства, который позволит ВВС повысить оперативную боевую пригодность самолетов, а также улучшить планирование нового оружия и модернизацию существующих систем.

В докладе Минобороны ФРГ, опубликованном в феврале 2018-го, отмечалось, что на протяжении 2017 года только 39 из 128 самолетов Eurofighter Typhoon и 26 из 93 истребителей старшей модели Panavia Tornado оказались непосредственно пригодными для обучения и боевого применения.

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