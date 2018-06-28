Могерини прокомментировала предстоящую встречу Путина и Трампа
28 июня 2018 21:20 156
ЕС всегда выступает за диалог, если он направлен на достижение положительных результатов, заявила в четверг глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, отвечая на вопрос, что она думает об объявленной встрече лидеров США и РФ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. Президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений РФ и США, а также актуальные вопросы международной повестки дня.
"Мы всегда выступаем за диалог и разговор. Вы знаете, Евросоюз выступает за сотрудничество и диалог каждый раз, когда это направлено на достижение хороших результатов", - заявила она журналистам на саммите ЕС.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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