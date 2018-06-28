Массовые беспорядки во Франции - ПОДРОБНОСТИ

День протеста против социально-экономической политики президента Эмманюэля Макрона прошел в четверг во Франции, передает ТАСС.

В Париже, как сообщило агентство AFP со ссылкой на данные профсоюзов, в митинге приняли участие более 15 тыс. человек. Полиция считает, что их было не более 2,5 тыс.

Митинги и другие акции трудящихся проводятся по призыву двух крупных профсоюзных объединений: Всеобщей конфедерации труда (ВКТ) и организации "Рабочая сила". Они, преодолев разногласия, впервые за три месяца организовали совместный день протеста, который охватил многие крупные города, в том числе Страсбург и Лион.

В Париже колонна демонстрантов прошла от площади Бастилии до площади Республики. В ее рядах были не только трудящиеся, но и пенсионеры, и студенты. Манифестанты, как сообщила радиостанция France Info, заявили на митинге, что "президент Макрон ведет себя как император, не желая прислушиваться ко мнению простых людей". Они подчеркнули при этом, что "реально ощущают после прихода Макрона в Елисейский дворец ухудшение условий своей жизни и материального положения, обеспокоены возможностью увольнений".