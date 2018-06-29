Бойня в редакции газеты в США, много погибших, десятки раненых - ОБНОВЛЕНО

29.06.2018

00:04

Не менее четырех человек погибли в результате нападения на редакцию газеты Capital Gazette в Аннаполисе, штат Мэриленд, сообщает Интерфакс со ссылкой на CBS News. .

Также сообщается, что не менее 20 человек ранены.

Местные СМИ также публикуют кадры, на которых из здания редакции выходят люди с поднятыми вверх руками.

Полиция на данный момент подтвердила, что на месте происшествия могут находиться другие стрелки, а также могут быть заложены бомбы, сообщает Fox News. Ранее сообщалось, что один стрелявший взят полицией.

К месту происшествия стянуто множество полицейских, дежурят вертолеты.

Президент США Дональд Трамп проинформирован о произошедшем, сообщила пресс-служба Белого дома.

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28.06.2018

23:41

Не менее четырех человек стали жертвами стрельбы на территории главного офиса газеты Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд). Об этом, как передает ТАСС, сообщает газета The Baltimore Sun.

Местные правоохранители сообщили в Twitter, что изучают обстоятельства ЧП.

"Мы изучаем сообщения об инциденте в здании Capital Gazette в Аннаполисе. Мы предоставим дополнительную информацию, как только получим подтверждение", - отметили в полиции.