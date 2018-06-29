Бойня в редакции газеты в США, много погибших, десятки раненых - ОБНОВЛЕНО
29.06.2018
00:04
Не менее четырех человек погибли в результате нападения на редакцию газеты Capital Gazette в Аннаполисе, штат Мэриленд, сообщает Интерфакс со ссылкой на CBS News. .
Также сообщается, что не менее 20 человек ранены.
Местные СМИ также публикуют кадры, на которых из здания редакции выходят люди с поднятыми вверх руками.
Полиция на данный момент подтвердила, что на месте происшествия могут находиться другие стрелки, а также могут быть заложены бомбы, сообщает Fox News. Ранее сообщалось, что один стрелявший взят полицией.
К месту происшествия стянуто множество полицейских, дежурят вертолеты.
Президент США Дональд Трамп проинформирован о произошедшем, сообщила пресс-служба Белого дома.
-----------------
28.06.2018
23:41
Не менее четырех человек стали жертвами стрельбы на территории главного офиса газеты Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд). Об этом, как передает ТАСС, сообщает газета The Baltimore Sun.
Местные правоохранители сообщили в Twitter, что изучают обстоятельства ЧП.
"Мы изучаем сообщения об инциденте в здании Capital Gazette в Аннаполисе. Мы предоставим дополнительную информацию, как только получим подтверждение", - отметили в полиции.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Массовые беспорядки во Франции - ПОДРОБНОСТИ
Могерини прокомментировала предстоящую встречу Путина и Трампа
Названа главная угроза существованию США
ВВС Германии признали неспособность воевать
Известную французскую компанию обвинили в пособничестве преступлениям ИГ
Во Франции сняли обвинения с российского сенатора
В Армении издеваются над Пашиняном: "Устроил Маски-шоу"
Zaqatalada ağır qəza - sürücü tutuldu - VİDEO
Массовые беспорядки во Франции - ПОДРОБНОСТИ
Bakıda güclü yanğın baş verib - VİDEO
Lamborghini показала первый супергибрид 20:55 - ФОТО
Названа главная угроза существованию США
ВВС Германии признали неспособность воевать
16-летний сын Джонни Деппа оказался серьезно болен
Госагентство автодорог о ремонте дороги Баку-Сумгайыт
Серена Уильямс не прошла допинг-тест в США
-
28 Июн. 16:21 13 814
-
28 Июн. 14:57 3 882
-
28 Июн. 12:22 3 295
-
28 Июн. 11:19 2 869
-
28 Июн. 05:17 2 849