Власти Индонезии закрыли аэропорт на Бали из-за активизации вулкана Агунг

Власти Индонезии приняли решение закрыть в пятницу международный аэропорт на курортном острове Бали в связи с активизацией вулкана на горе Агунг, об этом как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал Channel NewsAsia.

Приостановка полетов будет действовать до 19:00 по местному времени.

По словам представителя аэропорта Нгурах-Рай Януса Супраюги, "на основе данных синоптиков, вулканический пепел будет в окрестностях аэропорта в пятницу утром". Накануне выброс пепла из вулкана был зафиксирован на высоте до 2 км.

В декабре 2017 года аэропорт на Бали из-за вулкана не работал в течение трех суток. Тогда отмена рейсов коснулась от 50 до 100 тыс. человек.