Работники магазина засняли на видео одержимую дьяволом куклу - ВИДЕО

Работники одного из магазинов Шотландии установили скрытую камеру, чтобы заснять доказательства одержимости тряпичной куклы, которая принадлежит к той же серии, что и легендарная Аннабель, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах видно, как кукла, которая одиноко сидит у стены магазина, неожиданно начинает двигать рукой.

По словам владелицы магазина, куклу она нашла в доме, на разбор которого она получила разрешение. Помимо игрушки, в доме находилось множество диковинных вещей со всего света.

Женщина рассказала, что каждый, кто коснулся куклы, позднее заболел.

Она оставила куклу в подсобке под присмотром камеры.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

