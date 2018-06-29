Работники магазина засняли на видео одержимую дьяволом куклу - ВИДЕО

29 июня 2018 09:22

Работники одного из магазинов Шотландии установили скрытую камеру, чтобы заснять доказательства одержимости тряпичной куклы, которая принадлежит к той же серии, что и легендарная Аннабель, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах видно, как кукла, которая одиноко сидит у стены магазина, неожиданно начинает двигать рукой. 

По словам владелицы магазина, куклу она нашла в доме, на разбор которого она получила разрешение. Помимо игрушки, в доме находилось множество диковинных вещей со всего света. 

Женщина рассказала, что каждый, кто коснулся куклы, позднее заболел. 

Она оставила куклу в подсобке под присмотром камеры. 

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Нажмите на видео для просмотра:
Работники магазина засняли на видео одержимую дьяволом куклу

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