Девушка на высоких каблуках попыталась перебежать дорогу и попала под машину - ВИДЕО
Девушка на высоких каблуках попыталась перебежать дорогу и попала под автомобиль. Видео происшествия опубликовало издание Daily Mail.
Инцидент произошел в мексиканском городе Ногалес, штат Сонора. 22-летняя девушка по имени Минерва предприняла попытку пересечь три полосы, по которым передвигалось большое количество автомобилей. Судя по всему, в момент движения она разговаривала по телефону, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Достигнув третьей полосы, девушка оступилась и попала прямо под колеса машины. Очевидцы бросились помогать девушке, а испуганный водитель сдал назад. Как сообщает издание, пострадавшую доставили в местную больницу с многочисленными переломами. На данный момент ее состояние оценивается как стабильное.
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