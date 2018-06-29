Звезды "Игр престолов" рассказали о неожиданных поворотах в сюжете - ВИДЕО

Одна из главных звезд легендарной саги "Игра престолов" Николай Костер Вальдау приподнял завесу строжайшей тайны сериала. Он рассказал Чего точно не произойдет в финале. Исполнитель одной из ролей - он играет претендента на железный трон из клана Ланнистеров - успокоил своих фанатов, которые опасаются, что его персонаж в конце концов убьёт собственную сестру. Артист отметил, что Джейме и Серсея действительно слишком много наговорили другу, но - сгоряча, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Для миллионов фанатов "Игры престолов" по всему миру сериал продолжает свою жизнь вне средневековых декораций. Казалось бы, 21 век, драконы уже не летают над городами, а волшебства все равно хочется

Во вселенной Джорджа Мартина нет места тем, кто не обладает рыцарской выдержкой и отвагой. Что это, как не образец поведения? Настоящей жизни есть чему поучиться. Однако и в действительности происходят события, которые иначе как чудесными не назовешь - например, свадьба Кита Харингтона и Роуз Лесли или, если говорить на языке мира Семи королевств, свадьба Джона Сноу и "одичалой" Игритт. И это прямо в разгар сьёмок финального сезона сериала! Разумеется, среди гостей оказались и звездные актеры из "Игры престолов" - Эмилия Кларк, Питер Динклейдж, Мейси Уильямс и другие. Поистине королевский размах. А главное - без драк и крови.

Как мы знаем из сериала, свадьбы не всегда заканчиваются благополучно. Во всяком случае в фэнтезийном мире, где каждый норовит устроить друг другу западню. И приглашение на пир подобно приглашению на казнь, как это было в эпизоде с красной свадьбой.

Ни один герой не застрахован от смерти. Только привык к кому-то, как вдруг он выбывает из шоу! Это вызывает интригу и зрительский восторг. Даже Джон Сноу, как известно, умирал, правда, с последующим благополучным воскрешением.

Потому одно из любимых фанатских занятий - играть в "угадайку", что же произойдет дальше. Сценарий держится под строжайшим секретом.

Но актриса Мейси Уильямс, играющая Арью Старк, никому его не расскажет. Да и может ли она быть уверена, что знает настоящий финал? Ведь, по слухам, дабы специально запутать фанатов, было придумано несколько концовок, и лишь одна из них истинная.

Впрочем, "Игра престолов" давно вышла за пределы своего сценария. И ладно, когда актеры из сериала играют свадьбу. Масштаб в том, что даже экранные образы зачастую используются в различных видео - и, как успели заметить, даже в заставке ФИФА к футбольному Чемпионату Мира. Так что драконы долетели уже и до России.

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