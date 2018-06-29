В Мексике обнаружили ужасающий потерянный памятник ацтеков - ВИДЕО
29 июня 2018 11:12 227
Археологи обнаружили потерянный мемориал в столице ацтеков Теночтитлан, Мексика. Об этом сообщает Mirror.
Постройки представляют собой огромные башни из человеческих черепов и останков тел. Памятник имеет площадь баскетбольной площадки, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Исследователи установили, что жертв приводили к главному храму - Темпло Майор - где служители вырезали у них сердца.
После этого от тел отделяли голову и снимали с них кожу.
За два сезона раскопок ученые обнаружили 180 целых черепов и более 1000 фрагментов.
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