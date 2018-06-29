Студенты довели уборщика до слез, оплатив ему поездку к семье на Ямайку - ВИДЕО

Студенты Бристольского университета собрали почти 2 тысячи долларов для 60-летнего уборщика с Ямайки Германа Гордона, чтобы он вместе с супругой мог съездить к себе на родину, где не был с 15 лет. Гордона в университете называют "воплощением счастья", он всегда поддерживает студентов и заставляет их улыбаться в самые трудные моменты, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Идея отправить Годона в отпуск родилась у одного из студентов. Он анонимно опубликовал пост в группе университета на Facebook. За 5 дней деньги пожертвовали более 200 студентов. Уборщик никогда не признавался, что хочет съездить к своим родным, и был очень тронут, когда получил деньги.

"Он был так взволнован, когда позвонил мне, что не мог говорить, он просто плакал в трубку", - рассказала жена Германа.

Он работает в университете 12 лет, в свободное время участвует в лотереях и верит, что когда-нибудь сорвет джекпот и сможет вернуться на свою родину.

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