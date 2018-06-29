Автор гола сборной Ирана на ЧМ: Горжусь тем, что я азербайджанец - ВИДЕО

29 июня 2018 14:08

В Сети набирает обороты интервью нападающего сборной Ирана Карима Ансарифарда, который стал автором гола на ЧМ -2018 в ворота португальцев, передает Day.Az со ссылкой на minval.az.

В интервью футболист заявляет, что гордится своим азербайджанским происхождением.

"Я горжусь тем, что ардебилец, азербайджанец, тюрок", - отметил Карим.

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Portuqaliyanın qapısına qol vuran futbolçu:

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