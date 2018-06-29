Дмитрий Песков: Россия готова идти по пути нормализации отношений с США

Россия готова предпринимать шаги по нормализации отношений с США в той мере, в которой к этому готова американская сторона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Президент (РФ Владимир) Путин с самого начала говорил, что Российская Федерация заинтересована и готова развивать отношения и идти по пути нормализации отношений с США в той степени, в которой это готовы делать наши американские визави", - сказал Песков журналистам.

Песков не стал комментировать высказывания американского лидера о том, что улучшению отношений Москвы и Вашингтона мешают внутриполитические противоречия в Штатах.

"Это мнение высказывала не российская сторона, а сам президент (США Дональд) Трамп, поэтому здесь нужно руководствоваться сообщениями первоисточника", - сказал Песков.

Встреча Путина и Трампа пройдет 16 июля. Президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений РФ и США, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

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