В ЕС приняли итоговое заявление по Brexit

Саммит глав государств и правительств 27 стран ЕС без Великобритании принял итоговое заявление по переговорам о Brexit, после которого Украина и Британия планируют усилить сотрудничество. Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск через несколько минут после начала второго рабочего заседания саммита, посвященного этой теме, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Итоговое заявление по Brexit принято", - сообщил Туск.

В документе лидеры стран ЕС выразили озабоченность отсутствием прогресса на переговорах по Brexit и призвали к их ускорению.

"Европейский совет (саммит) выражает озабоченность, что никакого существенного прогресса не достигнуто по договоренности о решении по границе между Ирландией и Северной Ирландией, - цитирует ТАСС документ. - Саммит настаивает на необходимости интенсификации усилий".

Скорость принятия этого "турбо-заявления", как его уже окрестили журналисты, особенно на контрасте с 15-часовой дискуссией по миграции в четверг, не вызвала особого удивления в пресс-центре саммита.

Заявление по Brexit принимали 27 государств ЕС без Великобритании, - то есть участники переговоров только с одной стороны, между которыми поэтому нет никаких разногласий. Документ был согласован еще до саммита.

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