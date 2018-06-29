В Бразилии за каждое падение Неймара наливали бесплатное спиртное - ВИДЕО

В "Твиттере" издания Goal было опубликовано видео с бразильскими болельщиками, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Фанаты Неймара признались, что собравшись в баре для просмотра матча, выпивали каждый раз, когда "лучший игрок" падал на поле.

Таким образом бразильские болельщики веселились над поведением игрока национальной сборной.

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