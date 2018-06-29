В Турции загорелась крупная фабрика, есть пострадавшие

В Стамбуле вспыхнул пожар на одной из фабрик в районе Бейкоз. Об этом пишут в пятницу турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается, что на место происшествия прибыли бригады пожарных и спасателей.

Согласно данным СМИ, причина пожара не известна.

По предварительным данным, в результате пожара получили ранения два человека.

В настоящее время ведутся работы по локализации пожара.

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