В Турции загорелась крупная фабрика, есть пострадавшие

29 июня 2018 16:46

В Стамбуле вспыхнул пожар на одной из фабрик в районе Бейкоз. Об этом пишут в пятницу турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается, что на место происшествия прибыли бригады пожарных и спасателей.

Согласно данным СМИ, причина пожара не известна.

По предварительным данным, в результате пожара получили ранения два человека.

В настоящее время ведутся работы по локализации пожара.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az