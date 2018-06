Дрейк спел с покойным Майклом Джексоном

Канадский рэпер Дрейка выпустил новый альбом Scorpion, на котором есть неизвестная песня Майкла Джексона под названием Don't Matter to Me, пишет The Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дрейк поет и читает рэп параллельно голосу Джексона, погибшего девять лет назад. Ранее голос Джексона уже появлялся в посмертном дуэте с Джастином Тимберлейком - в 2014 года вышла композиция Love Never Felt So Good, в которой пели оба исполнителя.

Также на новом альбоме есть признание Дрейка в том, что у него есть незаконнорожденный сын Адонис от девушки, которую он видел всего два раза в жизни.