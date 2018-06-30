Зачем тысячи шведов имплантируют микрочипы себе под кожу?

Тысячи жителей Швеции добровольно имплантировали в свои тела микрочипы, которые могут функционировать как бесконтактные кредитные карточки, ключи и проездные билеты.

Day.Az со ссылкой на Mixstuff сообщает, что как только чип оказывается под кожей, больше нет нужды беспокоиться о том, что вы потеряете кредитку, или носить с собой тяжелый кошелек. Однако, многим людям идея вживления микрочипа в их тело кажется скорее антиутопией, чем воплощенной мечтой.

Некоторые утверждают, что причиной этой недавней тенденции, вероятно, является высокий уровень благосостояния в Швеции. Но на самом деле факторы, объясняющие, почему примерно 3500 шведов сделали выбор в пользу таких микрочипов, сложнее, чем можно было бы ожидать.

Этот феномен отражает уникальную обстановку с биохакингом в Швеции. Если взглянуть на проблему глубже, пристрастие шведов ко всяким цифровым гаджетам заходит гораздо дальше, чем эти микрочипы.

Термин "биохакеры" употребляется в отношении биологов-любителей, которые проводят эксперименты в области биомедицины, но делают это вне пределов традиционных учреждений, таких как университеты, медицинские компании и другие научно-контролируемые структуры.Подобно тому, как компьютерные хакеры взламывают чужие серверы, биохакеры взламывают биологические системы.

Биохакинг является в том числе и культурой, причем разнообразной, с множеством подгрупп, у каждой из которых имеется свой круг интересов, цели и даже идеология.Однако, при всем разнообразии, существуют две основные группы: ветвер-хакеры и трансгуманисты.

К первой категории относятся биологи-любители, которые создают лабораторное оборудование из домашней утвари. Они практикуют так называемую "бережливую науку", находя недорогие решения, которые призваны повысить уровень жизни людей в развивающихся странах.

Впрочем, кроме этого они проводят и более легкомысленные эксперименты, такие как генная модификация растений с целью сделать их флуоресцентными, или использование водорослей для производства новых сортов пива.

Другая группа - трансгуманисты, которые сфокусированы, прежде всего, на укреплении и совершенствовании человеческого организма, с конечной целью улучшить человеческую породу. Они убеждены, что только путем усовершенствования самих себя и выхода за пределы изначальных биологических ограничений, люди смогут в будущем конкурировать с искусственным интеллектом.

Нередко, ситуация в сфере биохакинга отражает особенности общества и той культуры, которая в нем развивается. Так, например, европейские биохакеры, как правило, отличаются от своих североамериканских "коллег".Американские группы занимаются разработкой альтернатив в сложившейся практике здравоохранения. Между тем, европейские биохакеры в большей степени ориентированы на поиск способов оказания помощи людям в бедных странах или на участие в различных художественных биопроектах.

Следует подчеркнуть, что шведская культура биохакинга отличается от остальной Европы. Большинство шведских биохакеров принадлежат к трансгуманистическому движению.Именно трансгуманисты, или, если более конкретно, подгруппа, называющая себя "гриндерами", вставляют тысячам шведов чипы NFC, заменяющие кредитные карточки, под кожу между большим и указательным пальцем.Это те же микрочипы, которые десятилетиями использовались для отслеживания путей миграции животных или перемещения почтовых отправлений.

Итак, почему же шведы с такой готовностью предлагают свое тело для имплантации микрочипов? Одна из имеющихся теорий заключается в том, что они более склонны делиться персональными данными, в силу особенностей структуры национальной системы социального обеспечения.

Впрочем, этот миф о "наивном шведе", который безоговорочно доверяет правительству и национальным институтам, является преувеличением, что даже было особо отмечено министерством иностранных дел Швеции. Если это и можно считать объяснением, то, конечно, не исчерпывающим.

Более убедительным представляется факт, что в Швеции люди очень доверяют цифровым технологиям. Большинство шведов глубоко убеждены в их позитивном потенциале. За последние два десятилетия шведское правительство вложило значительные средства в технологическую инфраструктуру - и это не осталось без следа. Шведская экономика сегодня в большой степени основывается на цифровом экспорте, цифровых услугах и цифровых технологиях.

Швеция стала одной из самых успешных стран мира по созданию и экспорту цифровых продуктов. Известные компании, такие как SkypeиSpotify, были основаны в Швеции.Вера в цифровые технологии и их потенциал сильно повлияли на шведскую культуру. И трансгуманистическое движение основано на этом фундаменте. На самом деле Швеция сыграла важную роль в формировании глобальной трансгуманистической идеологии.

Всемирная трансгуманистическая организация Humanity+ была основана шведом Ником Бостромом в 1998 году. С тех пор многие шведы успели убедиться в том, что им следует попытаться улучшить свои биологические тела.

В то время как весь мир потрясен количеством людей, которые подвергаются имплантации микрочипов в Швеции, мы должны воспользоваться возможностью глубже проникнуть в суть удивительного отношения шведов ко всему, что связано с цифровыми технологиями. В конце концов, ведь этот феномен - всего лишь одно из множества проявлений глубокой веры в прогресс, которая делает Швецию совершенно уникальной страной.

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