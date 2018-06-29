Германия одобрила пакет финансовой помощи для Греции

Парламент Германии одобрил пакет финансовой помощи для Греции, который призван обеспечить экономическую устойчивость Афин после завершения третьей программы финансового спасения в августе 2018 года, передает Reuters.

Парламент большинством голосов проголосовал за принятие пакета мер, которые включают в себя расширенные сроки погашения задолженности и отложенные процентные платежи по многим кредитам, а также денежный транш в размере 15 млрд евро, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.



Пакет, согласованный министром финансов стран еврозоны в Люксембурге на прошлой неделе, должен быть одобрен национальными парламентами в нескольких странах.



Греция живет в основном за счет денег, заимствованных у правительств еврозоны, в трех случаях с 2010 года, когда страна потеряла доступ к рынкам из-за раздутого бюджетного дефицита, огромного государственного долга, неэффективной экономики и системы социального обеспечения.

