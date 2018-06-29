Трамп хочет вывести США из ВТО

29 июня 2018 20:30

Президент США Дональд Трамп хочет вывести страну из Всемирной торговой организации (ВТО), пишет Axios.

По информации издания, глава Белого дома неоднократно заявлял высокопоставленным чиновникам из своей администрации, что он хочет вывести США из Всемирной торговой организации, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Источник издания, который участвовал в обсуждении этого вопроса с Трампом, сообщил, что президент заявлял своим советникам, что не знает, почему США состоят в ВТО, и что, по его мнению, организация была создана другими странами, чтобы мешать Соединенным Штатам.

Трамп также выступал с критикой ВТО во время своей предвыборной кампании.
 

 
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