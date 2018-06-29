Криштиану Роналду подешевел в восемь раз

Нападающий сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду добился снижения суммы отступных до 120 миллионов евро, чтобы облегчить уход из испанского футбольного клуба этим летом, сообщает Ok diario со ссылкой на собственные источники. По информации издания, стороны еще в январе-феврале договорились о снижении отступных с одного миллиарда евро до 400 миллионов, а затем и до 120 миллионов, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

При этом отмечается, что соглашение не касается возможного перехода 33-летнего португальца в "Барселону" или французский "Пари Сен-Жермен". Также сообщается, что интерес к Роналду проявляют английские "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсенал".

Ранее сообщалось, что Роналду отказался от предложенного "Реалом" повышения зарплаты, в результате которого форвард зарабатывал бы около 32,5 миллиона в год с учетом бонусов, поскольку хочет получать фиксированную зарплату в размере более 30 миллионов без всяких дополнительных условий. Кроме того, сообщалось, что "Пари Сен-Жермен" готов предложить футболисту контракт с годовой зарплатой в 45 миллионов.

Роналду в минувшем сезоне провел в составе "Реала" 44 матча в различных турнирах, забив 44 мяча, и стал победителем Лиги чемпионов.

Напомним, что Роналду вышел на второе место по количеству матчей на чемпионатах мира и Европы. Он появился на поле в игре третьего тура группового этапа чемпионата мира с Ираном в Саранске. Теперь в активе звезды португальцев 37 игр на главных турнирах среди сборных.