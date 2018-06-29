На Бали 75 тысяч пассажиров стали заложниками вулкана

75 тысяч пассажиров стали заложниками вулкана Агунг, что на острове Бали, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Вулкан проснулся и начал выбрасывать столбы пепла и дыма. Аэропорт на время закрыли. Было отменено почти полтысячи рейсов. Впоследствии аэропорт возобновил работу. Синоптики предупреждают: если ветер подует в сторону Явы, там тоже закроют аэропорт из-за плохой видимости. Местная власть готовит к эвакуации жителей ближайших к вулкану поселений в случае извержения Агунга.