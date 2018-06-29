Разведка США предупредила об угрозе космической войны с Китаем и Россией

Разрушительная космическая война может вспыхнуть у США в "ближайшем будущем" с Китаем и Россией, которые близки к запуску на орбиту нового космического оружия, предупреждает начальник военной разведки США Роберт Эшли. Об этом сообщает газета Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эшли заявил, что Россия и Китай в настоящее время разрабатывают новое космическое оружие, которое будет готово в "ближайшем будущем".

Он также сказал, что страны развивают "способность перехватывать спутники как с наземной, так и с космической позиций".