Разведка США предупредила об угрозе космической войны с Китаем и Россией

29 июня 2018 21:42

Разрушительная космическая война может вспыхнуть у США в "ближайшем будущем" с Китаем и Россией, которые близки к запуску на орбиту нового космического оружия, предупреждает начальник военной разведки США Роберт Эшли. Об этом сообщает газета Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эшли заявил, что Россия и Китай в настоящее время разрабатывают новое космическое оружие, которое будет готово в "ближайшем будущем".

Он также сказал, что страны развивают "способность перехватывать спутники как с наземной, так и с космической позиций".

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