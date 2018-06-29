Болельщики зарезали соседа, праздновавшего вылет сборной Германии с ЧМ-2018

29 июня 2018 22:05

Болельщики из Бейрута зарезали соседа за то, что тот праздновал вылет сборной Германии с чемпионата мира по футболу в России, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации Newsweek, молодые люди нанесли соседу несколько ножевых ранений, от которых тот скончался на месте.

Полиция задержала одного из нападавших.

27 июня национальная команда Германии уступила Южной Корее со счетом 0:2 и лишилась шансов на выход в плей-офф.

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