Болельщики зарезали соседа, праздновавшего вылет сборной Германии с ЧМ-2018
29 июня 2018 22:05 436
Болельщики из Бейрута зарезали соседа за то, что тот праздновал вылет сборной Германии с чемпионата мира по футболу в России, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации Newsweek, молодые люди нанесли соседу несколько ножевых ранений, от которых тот скончался на месте.
Полиция задержала одного из нападавших.
27 июня национальная команда Германии уступила Южной Корее со счетом 0:2 и лишилась шансов на выход в плей-офф.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!