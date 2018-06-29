Трамп пообещал добиться сокращения насилия в США

Президент США Дональд Трамп пообещал родным погибших во время стрельбы в редакции газеты в Мэриленде неустанно бороться с насилием в Америке, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мое правительство не отступится, пока не сделает все, что в наших силах, для сокращения насильственных преступлений и защите невинных жизней", - сказал президент, выступая в Белом доме в связи с налоговой реформой. Президент назвал произошедшее "ужасным" и пообещал "не бросать" родных погибших в трагедии.

После расстрела сотрудников газеты, оппозиционные Трампу СМИ начали дискуссию о том, что риторика президента, в частности его регулярные атаки на СМИ, создает неблагоприятную обстановку в стране.

"Журналисты, как и все американцы, не должны испытывать страх в то время, как они делают свою работу", - ответил на это в пятницу в своем выступлении президент.

В четверг в результате стрельбы в редакции газеты Capital Gazette в столице штата Мэриленд городе Аннаполис погибли пять человек, еще двое были ранены. Подозреваемый был задержан, полиция отказывается называть его имя, но СМИ пишут, что его зовут Джеррод Уоррен Рамос. Он много лет безуспешно судился с газетой и ругал ее сотрудников в интернете.