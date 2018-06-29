Сборную России проверяют на допинг перед игрой с Испанией

Футболисты сборной России в пятницу проходят очередную процедуру забора допинг-проб в рамках домашнего чемпионата мира, сообщается в официальном Twitter российской команды, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. "На базу в Новогорск приехали представители допинг-контроля из ФИФА. Быстро сдадим все анализы и продолжим подготовку к важнейшей игре с Испанией", - говорится в сообщении.

Сборная России 1 июля на московском стадионе "Лужники" проведет матч 1/8 финала чемпионата мира с командой Испании. Начало встречи 17:00 по киевскому времени. Онлайн матча Испания - Россия с фото и комментариями ключевых моментов игры - на нашем сайте.

Ранее глава американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт требовал от ФИФА проверить сборную России по футболу на допинг после ее выхода из группы на чемпионате мира.

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, что в период подготовки к чемпионату мира российские футболисты сдали более 120 допинг-проб по линии ФИФА и еще более 200 по линии УЕФА и РУСАДА - и все они оказались чистыми.