Палестинский подросток погиб в стычках с израильскими военными

Палестинский подросток погиб, еще свыше 300 человек получили ранения в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра, передает Day.Az.

Протесты под общим названием "Великий марш возвращения" продолжаются три месяца подряд, хотя сейчас их масштабы заметно скромнее, чем были раньше.

"От огня израильских войск на востоке города Хан-Юнис погиб 13-летний палестинец. Еще 310 палестинцев получили различные ранения, из них трое находятся в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства, добавив, что среди пострадавших шестеро детей.

Израильские военные подсчитали, что в акции протеста участвуют порядка двух тысяч палестинцев в трех точках на границе анклава, пишет газета "Джерузалем пост".

За время "Великого марша возвращения", начатого 30 марта, в стычках с израильтянами погибли 134 палестинца, тысячи пострадали от пуль и слезоточивого газа. Больше половины потерь пришлось на 14 мая, когда протесты совпали с открытием в Иерусалиме посольства США.

Израильтяне отвергают обвинения в "непропорциональном" применении силы против палестинских демонстрантов и призывы к международному расследованию кровопролития. В Иерусалиме настаивают, что военные действуют в рамках закона и используют оружие, чтобы не допустить вторжения многотысячных толп, нацеленных "на убийства и совершение терактов".